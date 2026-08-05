В AliExpress ответили на слухи о продаже товаров с Wildberries на своей площадке

Селлеры, сотрудничающие с маркетплейсом Wildberries, обнаружили карточки своих товаров на AliExpress, утверждают в Сети. Также появилась информация, что рядом с одним из сгоревших после удара ВСУ складов компании якобы образовалась стихийная барахолка. Как на это ответил маркетплейс и какие меры поддержки селлеров он предпринимает в сложных условиях – в материале Москвы 24.

"Загружены все мои карточки"

Продавцы, которые реализуют свой товар через маркетплейс Wildberries, обнаружили, что продукция без их ведома появилась на платформе AliExpress. Об этом селлеры сообщили в социальных сетях.





из видео селлера Туда загружены все мои карточки, вся моя инфографика. Нашла я себя по бренду. Количество такое же, как и осталось у меня на складах Wildberries. Отзывы, кстати, там есть, на некоторых карточках вообще по 150 штук. Есть хорошие, есть и плохие. Доставка до пяти дней в Краснодарский край. Я в шоке!

Другой селлер заявил, что при аналогичных обстоятельствах он увидел не только свой товар, но и те же отзывы, что изначально были оставлены покупателями на Wildberries.

В объединенной компании Wildberries&Russ (RWB) переадресовали запрос Москвы 24 в AliExpress. При этом в техподдержке маркетплейса подтвердили, что они начали тестировать размещение селлерских карточек на их площадке и по запросу предпринимателя Wildberries может удалить их. При этом условия продажи товаров те же, что и на российской площадке.

"Витрина другого маркетплейса становится еще одним каналом продаж – (публикация карточек товаров в AliExpress. – Прим. ред.) расширит покупательскую аудиторию", – сказано в ответе техподдержки.

В пресс-службе AliExpress СНГ, в свою очередь, также отметили, что подобный функционал действительно тестируется, а компания продолжает развивать взаимодействие с локальными сервисами.





из сообщения пресс-службы AliExpress СНГ В процессе сотрудничества пользователи AliExpress смогут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries, а с января у части российских покупателей уже реализована возможность оплаты товаров с помощью WB Кошелька. В данный момент компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Также на платформе AliExpress тестируется витрина товаров продавцов с Wildberries.

В пресс-службе подчеркнули, что ранее компания предоставляла доступ к зарубежным селлерам для ряда платформ из РФ.

"Это позволит расширить доступ российских пользователей к уникальному широкому ассортименту AliExpress. Ранее компания добавила возможность авторизации с помощью Яндекс ID, оплату через Яндекс Пэй и выдачу заказов в брендированных ПВЗ Яндекс Маркет", – добавили в компании.

Также в Сети утверждают, что рядом со сгоревшим складом Wildberries в Санкт-Петербурге, который ранее атаковали ВСУ, образовался стихийный рынок. По словам пользователей, товары, вынесенные из пострадавших помещений, якобы можно купить всего от 100 рублей.

В городском комитете по контролю за имуществом заявили изданию 78.ru, что земельный участок под ангарами по документам предназначен только для сельскохозяйственного использования и торговля там незаконна. При этом в пресс-службе RWB сообщили Москве 24, что данный склад вообще не имеет отношения к маркетплейсу.

"В соответствии с внутренним распорядком на логистических комплексах Wildberries товары, которые по каким-либо причинам не поступают в продажу, возвращаются поставщику или передаются на утилизацию лицензированному подрядчику", – пояснили в компании.

Работа продолжается

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

После атак ВСУ на объекты Wildberries селлеры оказались в непростой ситуации. В частности, обстрелам украинских боевиков подверглись склады в Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске Ставропольского края и Симферополе. Кроме того, обломки БПЛА частично повредили стену помещения в поселке Эммаусс под Тверью.

Также ВСУ атаковали логистический центр компании в Екатеринбурге в ночь на 7 августа. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, в сохранности осталось большинство товаров, подчеркнули в пресс-службе RWB.

В этой связи власти прорабатывают меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.





Максим Решетников глава Минэкономразвития Для оперативного возобновления и обеспечения стабильной работы партнеров платформы Минэкономразвития под руководством вице-премьера Александра Новака совместно с Минфином, ФНС и Центральным банком прорабатывает ряд мер по поддержке пострадавших предпринимателей.

Первоочередная задача – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности, подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь, сам маркетплейс также принял меры по защите индивидуальных предпринимателей, в частности, на страницах товаров больше не отображаются их домашние адреса. Ранее ИП жаловались на эту практику, указывая, что она создает риски для их безопасности.

Кроме того, продавцам с небольшим оборотом, чьи товары и работа пострадали из-за атак, начислят специальные промобонусы. Они позволят оплатить до 90% стоимости продвижения товаров через рекламную экосистему маркетплейса. Также компания сообщила в конце июля, что перечислила пострадавшим от атак украинских военных свыше 40 миллионов рублей, а также организовала психологическую помощь тем, кто в ней нуждается.

В свою очередь, пользователи соцсетей в России устроили флешмоб в поддержку пострадавших предпринимателей. Участники публиковали скриншоты корзин с товарами российских производителей и призывали подписчиков покупать продукцию брендов из РФ, используя соответствующие хештеги. Авторы постов отметили, что даже небольшие покупки способны помочь бизнесменам быстрее восстановить продажи.

При этом президент Союза интернет‑торговли Виталий Гаврилов сообщил, что пострадавшие продавцы не спешат массово закрывать бизнес или уходить с площадки. По его словам, на данном этапе селлеры оценивают потери, и те, кто уже получил поддержку, хотят продолжить свою деятельность.





Виталий Гаврилов президент Союза интернет-торговли Безусловно, мы видим существующие проблемы и знаем о тех трудностях, с которыми столкнулись предприниматели. Однако, судя по настроениям большинства наших селлеров, сегодня они сосредоточены не на закрытии бизнеса, а на решении возникших вопросов и восстановлении своей деятельности.

Ранее также появилась информация, что Wildberries якобы может разместить свои склады в Казахстане. Сообщалось, что компания уже арендует в стране около 46 тысяч квадратных метров такой недвижимости, а общая площадь строящихся складских помещений составляет порядка 260 тысяч "квадратов". В то же время министерство торговли и интеграции республики сообщало, что не получало официальных обращений по этому поводу.

В Wildberries же опровергли слухи: в компании заявили, что расценивают такие сообщения как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути бизнес-процессов.

