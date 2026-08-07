При атаке БПЛА на логоцентр Wildberries в Екатеринбурге никто не пострадал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При атаке украинских беспилотников на Свердловскую область никто не пострадал. Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор региона Денис Паслер.

По его словам, в ходе отражения атаки силами авиации, ПВО и мобильных расчетов было ликвидировано восемь БПЛА. Обломки трех аппаратов упали на крышу логистического комплекса Wildberries. Была проведена экстренная эвакуация персонала.

В результате падения дронов произошло возгорание здания. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

"Напоминаю о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки вражеских беспилотников. Не помогайте врагу в его преступной деятельности", – добавил глава региона.

В ночь на 7 августа в Екатеринбурге после атаки БПЛА загорелся логистический объект Wildberries. Сотрудников заблаговременно эвакуировали. Прием поставок ограничен и перенаправлен на другие объекты. Всего со склада эвакуировали 800 человек.