Мужчина умер после укуса змеи в Кисловодске

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Мужчина скончался после нападения змеи в Кисловодске. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, гадюка укусила 73-летнего экскурсовода, когда тот отправился вместе с друзьями на местное кладбище. После возвращения домой у него стала опухать нога, тогда он был госпитализирован.

Врачи оказали мужчине помощь и заверили родных, что ему лучше. Однако на следующий день он умер от остановки сердца.

"Семья заказала независимую экспертизу и, если она подтвердит нарушения, намерена добиваться проверки", – указано в сообщении.

Ранее в американском штате Калифорния змея укусила трехлетнюю девочку, спрятавшись под посылкой, которую оставили возле двери дома. Инцидент произошел в городе Санта-Кларита на юге штата. Сверток к дверям доставил курьер Amazon.

Мама немедленно отвезла дочь на парковку ближайшего магазина для осмотра медиками. Позже пострадавшую доставили в местную больницу, где ей ввели первую дозу противоядия.

