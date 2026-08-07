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07 августа, 10:10

Общество

В Москве пройдет архитектурно-строительный диктант в честь 70-летия Дня строителя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В летней студии телеканала Москва 24 11 августа состоится архитектурно-строительный диктант, приуроченный к 70-летию Дня строителя. Участники смогут проверить знания о градостроительстве и истории развития столицы, познакомиться с профессиональным языком архитекторов и строителей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мероприятие войдет в просветительскую программу месяца градостроительства и объединит всех, кто интересуется развитием города. Для участия необходима предварительная регистрация. Диктант пройдет в два потока – в 15:30 и 17:00. Посетителям предложат записать под диктовку фрагменты, посвященные московскому зодчеству.

По словам Овчинского, такой формат объединяет просвещение и живое общение, поэтому будет интересен людям разных возрастов и профессий. Во время диктанта участники проверят грамотность и разберутся в архитектурной терминологии, которую используют специалисты. Такой опыт помогает понять, почему здания выглядят именно так, как формируется городской силуэт и какие решения делают столицу удобной для жизни.

Особенность диктанта в том, что он не похож на обычный экзамен. Текст посвящен московскому зодчеству и помогает почувствовать характер города через его архитектуру, историю и художественные образы. Задача участников – не просто записать услышанное, а по-новому увидеть пространство столицы.

Диктант озвучит аккредитованный гид, москвовед, историк и ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников. Итоги подведут через две недели, а победители получат памятные призы с символикой праздника. Зарегистрироваться на диктант можно на сайте, посвященном 70-летию Дня строителя.

В свою очередь, павильон "Макет Москвы" подготовил спецпрограмму в честь 70-летия Дня строителя. Например, 9 августа пройдут обзорные экскурсии "История Москвы". Посетители увидят на макете столицы знаковые здания и смогут проследить, как город менялся на протяжении веков. Для юных гостей организаторы подготовили мастер-класс по росписи строительной каски.

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