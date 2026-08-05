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05 августа, 12:39

Город

"Макет Москвы" подготовил спецпрограмму в честь 70-летия Дня строителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальная праздничная программа пройдет в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 6 и 9 августа в честь 70-летия Дня строителя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Программа в павильоне "Макет Москвы" объединяет историю города, совре­менные градостроительные проекты и познавательные форматы для всей семьи. Такие меро­приятия помогают лучше понять, как меняется столица и почему строительная отрасль игра­ет ключевую роль в ее будущем", – отметил Овчинский.

Откроет программу лекция "Градостроительная ось: Москва-река" 6 августа в 18:00. Слушателям расскажут, как главная водная артерия города влияла на его развитие и как в настоящее время меняются берега. Участники узнают, как бывшие промзоны превращаются в жилые кварталы, общественные пространства и деловые центры, а также почему преображение набережных делает Москву удобнее и экологичнее.

Основные мероприятия запланированы на 9 августа. В этот день пройдут обзорные экскурсии "История Москвы" в 11:10, 14:10, 16:10 и 18:10. На макете столицы можно будет увидеть знаковые здания и проследить, как город менялся на протяжении веков.

Для юных гостей проведут мастер-класс "Роспись строительной каски". Дети смогут создать собственный дизайн символа строительной профессии с помощью цветных маркеров и забрать готовую работу с собой. Занятие рассчитано на детей старше шести лет, все материалы предоставят на площадке.

Кроме того, каждые 30 минут в павильоне будут показывать светотехнические шоу. Для всех посетителей подготовили специальный видеоролик с поздравлениями в честь Дня строителя. Ознакомиться с полным расписанием мероприятий можно на официальном сайте мероприятия.

Между тем в Москве появились интерактивные тематические инсталляции, посвященные 70-летию Дня строителя. Они будут работать на улицах города до сентября. Их можно найти у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка "Остров Мечты".

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