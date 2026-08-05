Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 10:30

Город

На улицах Москвы появились тематические инсталляции к 70-летию Дня строителя

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Интерактивные тематические инсталляции, посвященные 70-летию Дня строителя, появились в Москве. Они будут работать на улицах города в течение всего августа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

В нескольких точках Москвы – у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка "Остров Мечты" – появились интерактивные автоматы с миниатюрными моделями известных городских достопримечательностей. Игроки, управляя джойстиком, перемещают крюк крана.

При удачном завершении раунда на экране отображаются сведения об истории и архитектуре выбранного здания. Кроме того, каждый 70-й участник получит в качестве приза памятную монету. По словам Овчинского, интерактивный режим знакомит с архитектурой в увлекательном формате и помогает по-новому взглянуть на знаковые здания. Такой формат интересен и взрослым, и детям, отметил он.

Кроме того, по всему городу появились уличные стереоскопы с архивными фотографиями Москвы. Они позволяют сравнить исторические виды столицы с современными пейзажами и увидеть, как менялись улицы, набережные и общественные пространства.

Еще одна световая инсталляция находится на Ростовской набережной. Она будет загораться по вечерам, напоминая о 70-летии Дня строителя.

Тем временем жители и гости столицы могут посетить обновленный "Освежающий маршрут по ВДНХ" на лето 2026 года. В этом году гид пополнился новыми локациями – теперь он включает 29 мест, где все желающие смогут отдохнуть от палящего солнца. Электронная карта маршрута опубликована на официальном сайте выставки, а бумажную версию можно получить в инфоцентре.

Мэр Москвы рассказал о планах развития ВДНХ

Читайте также


город

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика