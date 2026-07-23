"Не/музей" на ВДНХ посетили уже почти 13 тысяч человек

Фото: ГУ МВД России по городу Москве

Более 500 экскурсий прошло на молодежной антинаркотической площадке "Не/музей" в павильоне № 37 на ВДНХ. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Андрей Орлов.

По его словам, с экспозицией познакомились почти 13 тысяч человек. На площадке представлено свыше 600 мультимедийных материалов, созданных с помощью отечественных нейросетей. Их общая продолжительность – около двух часов. Каждый фрагмент основан на исследованиях ведомства и Московского научно-практического центра наркологии.

Основная задача проекта – показать молодым людям последствия употребления наркотиков: медицинские, социальные и юридические. Актуальность новой площадки оценил спортивный комментатор и телеведущий, амбассадор ВДНХ Дмитрий Губерниев.

"Настоящая победа – когда ты сильнее своих слабостей. Здесь мальчишкам и девчонкам на их же языке объясняют, почему наркотики – это зло", – отметил Губерниев.

"Не/музей" посетила также актриса Юлия Пересильд. Она подчеркнула, что единственный гарант сохранения себя – это отсутствие употребления наркотиков.

Паралимпийская чемпионка по плаванию Анастасия Диодорова, в свою очередь, заявила, что проект вызвал у нее эмоциональное потрясение.

"От увиденного буквально мороз по коже. Это настоящая правда жизни без нотаций и поучений", – поделилась впечатлениями спортсменка.

Мастер спорта, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу Амаль Сафаров также не остался равнодушен к проекту. По его мнению, экспозиция является не просто мультимедийной, но документальной. Особенно спортсмена впечатлили ИИ-инсталляции.

Познакомиться с экспозицией можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Для посещения необходима предварительная онлайн-регистрация.

На площадке бывают и молодые москвичи. В частности, ее посетили представители столичного Центра молодежного парламентаризма. Председатель Молодежной палаты района Марфино Кирилл Свищев заявил, что побывать в этом месте нужно каждому.