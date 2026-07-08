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08 июля, 11:04

Общество

Кикбоксер Беляев предложил расширить антинаркотический проект "Не/музей" на регионы

Фото: ГУ МВД России по городу Москве

Чемпион Европы по кикбоксингу, соучредитель Союза любителей бега, ультрамарафонец Дмитрий Беляев посетил "Не/музей" на ВДНХ. Он выступил за масштабирование опыта данной молодежной антинаркотической площадки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве и пресс-служба ВДНХ.

"Наркотики – угроза, которая не знает границ, она есть во всех странах мира", – заявил Беляев.

По его словам, в жизни бывают ситуации, когда хочется опустить руки. Однако важно помнить, что ты не один.

"Здорово, что на ВДНХ появилась такая уникальная площадка. "Не/музей" обеспечивает полное погружение в проблему, показывает реальные последствия зависимости и тем самым оберегает от опрометчивого шага", – отметил кикбоксер.

Он выразил надежду на то, что география проекта расширится и такие интерактивные пространства можно будет увидеть в других российских городах.

"Не/музей" появился при участии ГУ МВД России по городу Москве и столичного правительства. Главная задача проекта – дать понять молодым людям, к чему может привести прием наркотиков. Упор сделан на интерактивные форматы, визуализацию, а не нравоучительные беседы. Создатели использовали в экспозиции разные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект.

Молодежи показывают социальные и медицинские последствия употребления запрещенных веществ. Также обращается внимание на ответственность за преступления, совершенные в области незаконного оборота наркотиков.

"Не/музей" можно посетить с понедельника по пятницу, он работает с 10:00 до 19:00. Всем желающим надо заранее пройти онлайн-регистрацию, она доступна по ссылке.

Ранее в "Не/музее" побывала актриса Юлия Пересильд. Она заявила об актуальности этой площадки. Артистка подчеркнула важность профилактических мероприятий.

Локация "Не/музей" открылась в павильоне № 37 на ВДНХ

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