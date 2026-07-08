Две женщины сорвались со скалы в Пермском крае

Фото: vk.com/Лысьвенский округ

Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По предварительным данным, 3 июля во время самоорганизованного сплава по реке Чусовой женщины поднялись на скалу, чтобы сфотографироваться. В результате 45-летняя туристка сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Ее 46-летняя знакомая попыталась помочь, но тоже упала и получила травму головы. Последнюю доставили в больницу.

Следователи начали процессуальную проверку по факту случившегося. Они осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Кроме того, они допрашивают свидетелей.

Ранее подросток – турист из Новосибирска сорвался со скалы в реку Катунь в Республике Алтай. Инцидент произошел недалеко от Ороктойского моста, когда мальчик пытался сделать фотографию. Поисками юноши занимались спасатели, полицейские и волонтеры.