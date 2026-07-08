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08 июля, 10:42

Спорт

Суперкомпьютер назвал Францию и Испанию фаворитами ЧМ перед стартом четвертьфинала

Фото: ТАСС/Zuma/Scott Rausenberger

Сборная Франции сохранила статус главного фаворита чемпионата мира по футболу (ЧМ) перед четвертьфинала, подсчитал суперкомпьютер аналитической компании Opta. Об этом сообщается на сайте организации.

В настоящее время шансы французов на победу оцениваются в 27,13%, а испанцев – в 22,07%. Перед самим турниром Opta считал главным фаворитом команду Испании. Кроме того, шансы на победу Англии до начала 1/4 финала оцениваются в 17,03%, а аргентинцев – в 14,64%.

Сборная Франции имеет 71,52% вероятности выхода в полуфинал, а Испания – 70,35%. В это же время шансы Аргентины составили 62,84%, а Англии – 62,45%.

На предыдущей стадии ЧМ, в 1/8 финала, французская сборная победила команду из Парагвая со счетом 1:0, а испанцы одержали победу над Португалией с аналогичным счетом. В свою очередь, команда Англии выиграла в матче против Мексики (3:2), а Аргентина обыграла Египет (3:2).

Помимо Мексики, все остальные страны – хозяйки чемпионата мира 2026 года также завершили выступление на турнире. Сборная США в матче 1/8 финала уступила Бельгии, а Канада проиграла Марокко.

В 1/4 финала Франция сыграет против Марокко, Испания встретится на поле с командой Бельгии, Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией. Матчи четвертьфинала пройдут с 9 по 11 июля, а полуфиналы ожидаются с 14 по 15 июля. Матч за третье место пройдет 18 июля, а финальное состязание – 19-го числа.

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