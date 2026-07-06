Бразильские болельщики бросили в Неймара стакан после вылета с ЧМ

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Бразильские болельщики встретили свистом лучшего бомбардира в истории национальной команды Неймара (настоящее имя – Неймар да Силва Сантос Жуниор. – Прим. ред.), а затем бросили в него стакан. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на трансляцию TNT Sports.

Инцидент произошел сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, когда Неймар направлялся в подтрибунное помещение. Футболист попытался что-то сказать одному из болельщиков, но партнеры увели его с поля.

Бразильская национальная команда проиграла Норвегии в данном матче. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холанн – 79-я и 90-я минуты.

После этого Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Он отметил, что "пытался", но теперь "все кончено".