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06 июля, 11:14

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области выросло до 19

Фото: MAX/"Полиция Воронежской области"

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Бобровском районе Воронежской области выросло до 19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 12 человек.

ДТП произошло утром 5 июля на 632-м километре автодороги М-4 "Дон". 62-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди в попутном направлении грузовик. В тот момент в общественном транспорте находилось 26 человек.

Следователи допросили пострадавших, водителя и руководство организации-перевозчика, а также возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь сотрудники СК намерены назначить необходимые экспертизы.

До этого в Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми. 3-летний мальчик умер на месте. Женщину и годовалую девочку госпитализировали. Ребенок находится в коме на аппарате ИВЛ.

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