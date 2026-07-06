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06 июля, 11:21

Туризм

Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов

Фото: depositphotos/Maximkostenko

Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для подачи документов подойдет любой из центров оператора BLS International в России, Белоруссии и Узбекистане в соответствии с их юрисдикцией. Направить заявления можно, в частности, в Минске и Ташкенте. В РФ прием документов вновь открыт в семи городах:

  1. Москва;
  2. Санкт-Петербург;
  3. Новосибирск;
  4. Екатеринбург;
  5. Самара;
  6. Ростов-на-Дону;
  7. Нижний Новгород.

Подача заявлений ведется по предварительной записи. Визовый сбор составит 8 100 рублей для граждан с 12 лет и 4 050 рублей для детей от 6 до 11 лет. Также нужно будет заплатить сервисный сбор в 547 рублей.

Кроме того, подать заявление на шенгенскую визу для поездки в Венгрию можно вновь в Казани, Самаре и Уфе. Визовые центры возобновили работу с 1 июля.

Кипрские визовые центры приостанавливали прием документов россиян 15 июня из-за прекращения договора с BLS International. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства, в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Кроме того, в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Консульский сбор составляет 35 евро.

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