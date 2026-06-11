График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 15:03

Туризм

Посольство Кипра в РФ прекратило прием заявлений на визы через визовые центры

Фото: depositphotos/Grauvision

Подача заявлений на получение кипрских виз в России через центры BLS International будет прекращена с 13 июня. Об этом сообщило посольство Кипра в Москве.

В диппредставительстве пояснили, что это связано с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International.

В связи с этим с 15 июня 2026 года заявления на получение въездных виз будут приниматься только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Ранее сообщалось, что страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тысяч мультивиз. Общая доля отказов гражданам РФ в шенгенских визах снизилась до уровня 6,3%. При этом Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран – лидеров по количеству поданных заявлений.

Читайте также


туризм

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика