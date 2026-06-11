Посольство Кипра в РФ прекратило прием заявлений на визы через визовые центры

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Подача заявлений на получение кипрских виз в России через центры BLS International будет прекращена с 13 июня. Об этом сообщило посольство Кипра в Москве.

В диппредставительстве пояснили, что это связано с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International.

В связи с этим с 15 июня 2026 года заявления на получение въездных виз будут приниматься только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Ранее сообщалось, что страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тысяч мультивиз. Общая доля отказов гражданам РФ в шенгенских визах снизилась до уровня 6,3%. При этом Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран – лидеров по количеству поданных заявлений.