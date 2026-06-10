Отказы в шенгенской визе обошлись россиянам более чем в 4,5 млн евро

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Финансовые потери россиян из-за отказов в шенгенской визе превысили 4,5 миллиона евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В 2025 году почти 43 тысячи россиян получили отказ в шенгенской визе. Доля отказов снижается третий год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными", – говорится в сообщении.

По данным АТОР, только на консульских сборах российские туристы могли потерять около 3,6–3,7 миллиона евро.

При этом, по данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тысячи заявлений от российских граждан, что на 12% больше показателей 2024-го. Одобрено из них было 618,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тысяч мультивиз, а общая доля отказов россиянам в шенгенских визах снизилась до уровня 6,3%. При этом Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран – лидеров по количеству поданных заявлений.

Всего же в прошлом году странами Шенгенской зоны было выдано более 10 миллионов виз. Это на 3% больше, чем в 2024 году.