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27 июля, 09:52

Общество

Врачи Склифа первыми в РФ применили новый метод лечения редкого осложнения после травм

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского первыми в России применили новый подход к лечению желудочно-плеврального свища – редкого осложнения после тяжелой травмы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новую методику решили применить для помощи пациенту из другого региона, который 17 лет страдал от последствий ДТП. У мужчины развился желудочно-плевральный свищ, из-за чего он испытывал постоянную боль, хроническое воспаление и серьезные ограничения в повседневной жизни.

Столичные специалисты решили применить комбинацию двух малоинвазивных методов – вакуумной терапии и эндоскопического ушивания. Ранее такое сочетание в России не использовалось. Оно позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Сейчас мужчина вернулся к обычной жизни.

"В столице мы создаем все условия для того, чтобы наши врачи могли внедрять принципиально новые хирургические методики. Благодаря этому москвичи и жители других регионов могут получать эффективную высокотехнологичную помощь даже в самых сложных случаях", – отметила Ракова.

Развитие малоинвазивных методик и междисциплинарного подхода входит в число ключевых направлений нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья". Он предусматривает внедрение передовых способов лечения и повышение доступности сложных медицинских вмешательств.

Ранее в столице запустили линию по выпуску жидких стерильных лекарственных препаратов. В нее вошел комбинированный препарат для лечения катаракты, способствующий восстановлению тканей глаза. Производство открыла компания "Кронофарм".

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