Мотоциклист погиб в ДТП в Балашихе

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

В Балашихе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Авария случилась у одного из домов на улице 40 лет Победы. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Belgee и мотоцикл Harley-Davidson.

В результате происшествия 29-летний мотоциклист погиб на месте, а 52-летний водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Самарской области несовершеннолетний мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Подросток на мотоцикле Kayo двигался по лесополосе, когда не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. От полученных травм он скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.