Мотоциклист погиб в ДТП на Филатовском шоссе

Фото: телеграм-канал "Новая Москва/ТиНАО"

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на Филатовском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в районе метро "Филатов луг" мотоциклист не справился с управлением и врезался в препятствие.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что женщина за рулем легковушки сбила 8-летнего ребенка на самокате в подмосковных Люберцах. Ребенка с травмами доставили в больницу. По факту случившегося была организована проверка.