22 июля, 09:07Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на Филатовском шоссе
Фото: телеграм-канал "Новая Москва/ТиНАО"
Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на Филатовском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в районе метро "Филатов луг" мотоциклист не справился с управлением и врезался в препятствие.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что женщина за рулем легковушки сбила 8-летнего ребенка на самокате в подмосковных Люберцах. Ребенка с травмами доставили в больницу. По факту случившегося была организована проверка.
Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО