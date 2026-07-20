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20 июля, 17:55

Происшествия

Байкерша Sonata погибла в ДТП в Ростове

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Известная в Ростове-на-Дону байкерша погибла в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной Госавтоинспекции.

По его данным, ДТП произошло днем 17 июля на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону. Водитель мотоцикла Harley-Davidson 1984 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате он скончался в медучреждении.

Как уточнило байкерское сообщество города, погибшей оказалась байкерша, известная как Sonata.

Ранее два человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла в Москве. Инцидент произошел на проспекте Вернадского. По предварительным данным, мотоциклист, двигаясь с пассажиром, не справился с управлением и врезался в препятствие.

До этого девушка-мотоциклист пострадала в результате ДТП на Садовом кольце. Предварительно, она ехала по улице Садово-Спасской, но внезапно потеряла управление над транспортным средством. В итоге девушка наехала на столб освещения.

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