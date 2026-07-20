12 машин столкнулись на трассе в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

12 автомобилей, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия.

"Произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых автомобиля и десять легковых автомобилей", – говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения пострадал водитель грузовика 1993 года рождения. МВД уточнило, что ЧП произошло из-за возгорания поля слева и задымления проезжей части автодороги.

Ранее массовое ДТП с участием 18 автомобилей произошло на трассе в Нижегородской области. Водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию и протаранил 17 автомобилей.

Еще одна массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. ДТП повлияло на транспортный поток, в связи с чем движение временно было затруднено на 2,3 километра.