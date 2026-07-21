Ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово сняты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В авиагаванях Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 20 июля, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский уже вводились временные ограничения, но впоследствии их отменяли.

В Московском регионе периодически приостанавливают полеты из-за угрозы атак беспилотников. Сергей Собянин сообщал, что в период с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля силы ПВО отражали массированную атаку на Москву и область.