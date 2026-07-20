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20 июля, 05:19

Мэр Москвы

Собянин: в сторону Московского региона летело более 400 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля средствами противовоздушной обороны была пресечена массированная атака на Московский регион. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По информации мэра, всего было зафиксировано более 400 вражеских беспилотников. Подавляющее большинство целей ликвидировано на дальних рубежах.

При этом 85 из них уничтожены непосредственно на подлете к столице. На места падения обломков дронов выезжали сотрудники оперативных служб.

Также на фоне атаки БПЛА в столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения. Вторая авиагавань, тем не менее, уже вернулась к штатной работе.

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