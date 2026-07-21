Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 21:09

Спорт

Капитан "Спартака" Роман Зобнин развелся с супругой

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Суд в Москве расторг брак капитана футбольного клуба "Спартак" Романа Зобнина и Рамины Зобниной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Решение было принято 30 июня. Иск о расторжении брака подал футболист. До этого Зобнина опубликовала видео, на котором забирает сумку из дорогого автомобиля, и подписала его: "Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь". В комментариях она также подтвердила, что они с футболистом "Спартака" развелись.

Зобнины состояли в отношениях с 2012 года. В 2016 году у пары родился сын Роберт, а в 2019-м – дочь Регина.

Футболист выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом России в 2017 году и дважды выиграл Кубок страны – в 2022 и 2026 годах. Спортсмен провел 239 матчей за клуб в чемпионате России.

Ранее актер Виктор Логинов, известный по роли Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", официально развелся с супругой Марией Гуськовой. О том, что женщина подала на развод, стало известно еще в конце 2025 года. Тогда она утверждала, что столкнулась с моральным и физическим насилием, устала от измен мужа, а также от его угроз вычесть стоимость подарков из того, что она могла бы получить при разделе имущества.

Читайте также


спорт

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика