Капитан "Спартака" Роман Зобнин развелся с супругой

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Суд в Москве расторг брак капитана футбольного клуба "Спартак" Романа Зобнина и Рамины Зобниной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Решение было принято 30 июня. Иск о расторжении брака подал футболист. До этого Зобнина опубликовала видео, на котором забирает сумку из дорогого автомобиля, и подписала его: "Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь". В комментариях она также подтвердила, что они с футболистом "Спартака" развелись.

Зобнины состояли в отношениях с 2012 года. В 2016 году у пары родился сын Роберт, а в 2019-м – дочь Регина.

Футболист выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом России в 2017 году и дважды выиграл Кубок страны – в 2022 и 2026 годах. Спортсмен провел 239 матчей за клуб в чемпионате России.

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