Актер Виктор Логинов развелся с обвинившей его в насилии женой

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Актер Виктор Логинов, известный по роли Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", развелся со своей супругой Марией Гуськовой. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Это был увлекательный аттракцион, спасибо, но я катапультировалась", – написала Гуськова и приложила свидетельство о расторжении брака, в котором указана дата 15 мая 2026 года.



О том, что женщина подала документы на развод, стало известно в конце 2025 года. Экс-супруга Логинова утверждала, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также устала от его измен.

Она указывала, что актер якобы угрожал вычесть сумму подарков ей и ее родным из того, что супруга могла отсудить у него в ходе бракоразводного процесса. Также женщина жаловалась, что артист угрожал причинить вред ее семье и испортить ей репутацию.

