HR-эксперт Лоикова объяснила отказ работодателей от слишком хороших кандидатов

Работодатели начали отказывать соискателям в трудоустройстве из-за избыточной квалификации, сообщили СМИ. Как поступать кандидатам в подобных ситуациях, разбиралась Москва 24.

Лучше не придумаешь

Кандидаты с явно избыточной квалификацией получают отказы чаще, чем соискатели с более скромным, но соответствующим ожиданиям работодателя опытом. Тенденцию увидели аналитики из Journal of Applied Psychology, проанализировав более 53 тысяч откликов на вакансии.

По их данным, менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает, начнет требовать повышенную зарплату или уйдет при первом же более интересном или выгодном предложении. Есть и страх, что кандидат в будущем станет пренебрежительно относиться к рутинным задачам, считая их ниже своего уровня.

Аналитики пришли к выводу, что современные работодатели зачастую ценят не стаж, а актуальность навыков и адаптивность. Как итог, успех зависит не от перечисления заслуг, а от демонстрации, как компетенции специалиста решают задачи конкретной компании.

Ранее в Госдуме предложили обязать работодателей получать резюме в обезличенном виде – без пола, имени, возраста, фото и семейного статуса. Таким образом, на первом этапе трудоустройства будут видны только навыки, пол и образование, а все остальные – после приглашения на собеседование. По мнению автора идеи, депутата Ксении Горячевой, это поможет избежать неосознанной дискриминации и обеспечит равный доступ к вакансиям.

При этом почти 70% россиян уверены, что найдут работу за три месяца. По данным опроса, в этом плане самые оптимистичные специалисты заняты в рознице (77%), строительстве и недвижимости (76%), продажах и сервисе (75%). Однако в соцсетях растет число жалоб на долгий поиск, особенно от IT-специалистов, дизайнеров и копирайтеров, уволившихся без конкретных планов.

Фокус на релевантности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тренд на отказ сверхквалифицированным соискателям в трудоустройстве в беседе с Москвой 24 подтвердила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда. С 2024 года мы вернулись к конкурентному рынку: вакансий стало на 20% меньше, а резюме – на 34% больше. Это привело к диспропорции: доля работодателей, которые никогда не нанимают высококвалифицированных специалистов, выросла с 8% в 2025 году до 17% в 2026-м.

По ее словам, с юридической точки зрения это серая зона. С одной стороны, в России, как и во многих странах, запрещена дискриминация по полу, возрасту и расе, а отказ из-за неподходящих деловых качеств (к которым можно отнести и избыточный опыт) часто признается обоснованным. С другой – это маскировка страхов, о которых рассказали зарубежные коллеги в своем исследовании.

Кроме того, на практике это часто становится инструментом осознанной или неосознанной дискриминации по возрасту. Для подтверждения она привела в пример результаты одного из опросов. Среди кандидатов старше 45 лет об отказах из-за избыточной квалификации заявляли 34%, тогда как среди соискателей до 35 – 13%.

Чтобы избежать неприятной ситуации, Лоикова посоветовала кандидатам снять страхи работодателя до того, как они появятся. В частности, стоит переводить фокус с прошлого опыта на будущую пользу для компании.

"Переформулируйте мотивацию: вместо "мне нужна любая работа" объясните, почему именно эта должность в этой конкретной компании – ваш осознанный выбор. Причинами могут быть интерес к индустрии, продукту, миссии компании, поиск баланса между работой и личной жизнью, смена трека. Покажите, что вы идете на эту роль осознанно, а не пережидаете до лучших времен", – обратила внимание специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Важно адаптировать резюме под вакансию. Вопрос о сокрытии опыта – один из самых сложных. Эксперты сходятся во мнении, что врать или замалчивать ключевые достижения не стоит. Вместо этого фокусируйтесь на релевантности: в резюме не нужно отражать весь жизненный опыт – сделайте акцент на проектах и навыках, которые относятся к вакансии, и сократите глубину резюме.

Если у человека богатый опыт, эксперт посоветовала указать его за последние 10 лет. Это снимет лишние поводы для беспокойства по поводу возраста или избыточной квалификации.

Также стоит быть готовым к диалогу о зарплате. Если кандидат готов рассмотреть цифру ниже рыночной ради смены сферы, ему нужно аргументировать это. Следует показать, что для соискателя сейчас важнее не максимальный доход, а интересные задачи, стабильность и комфортные условия, заключила Лоикова.

