Эксперт Варакин: поиск новой работы должен занимать не больше месяца месяца

На поиск три месяца

Почти 70% россиян уверены, что в случае увольнения смогут найти новую работу за три месяца или даже быстрее. К таким выводам пришли аналитики портала HH.ru.

Согласно исследованию сервиса, 72% граждан чувствуют себя уверенно в вопросах карьерной стабильности, а 68% не сомневаются, что при необходимости быстро трудоустроятся. Самыми оптимистичными оказались сотрудники розничной торговли (77%), строительной отрасли и сферы недвижимости (76%), а также продаж и клиентского сервиса (75%).

Несмотря на это, в различных социальных сетях появляется все больше видеороликов, где люди жалуются на длительность поиска работы. Часто с этим сталкиваются безработные из IT-сегмента, дизайнеры и копирайтеры, которые ранее приняли решение уйти "в никуда".

При этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 предупредила, что импульсивное увольнение "в никуда" в 2026 году особенно опасно для офисных сотрудников. По ее словам, число вакансий для "белых воротничков" снизилось примерно на 40%, конкуренция выросла до 8–11 человек на место, а поиск достойной работы может занять до полугода.

Главные причины увольнений – эмоциональное выгорание, высокая нагрузка и желание сохранить ментальное здоровье, особенно в IT, финансах, медиа и продажах. Однако без страха могут увольняться только линейный персонал (рабочие, курьеры, водители) и квалифицированные специалисты с уникальными навыками – на них сохраняется высокий спрос. Лоикова посоветовала офисным сотрудникам иметь финансовую подушку минимум на 6 месяцев, обновить резюме и заранее проанализировать рынок вакансий.

Рынок труда в России в целом остается напряженным: почти каждая четвертая компания начала сокращать персонал, причем многие делают это без выплаты компенсаций. Если в 2023 году доля таких работодателей составляла 10%, то в 2025-м – уже 25%. Кадровики связывают это с переходом бизнеса от стратегии роста к выживанию и оптимизации издержек.

По словам эксперта Президентской академии Татьяны Подольской, ситуация наиболее выражена в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Какие альтернативы?

По мнению кадрового эксперта Ильи Варакина, рынок труда действительно стал сложнее: с октября 2025 года шла оптимизация, а с января – февраля 2026-го – полноценное сокращение.

"Поэтому многие действительно ищут работу по 6 месяцев. Если они готовы пойти на понижение зарплаты или изменение функционала, то могут найти быстрее просто потому, что будут иметь более скромные потребности, чем большая часть рынка", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Эксперт дал совет: пока ключевая ставка не снизится и экономика не стабилизируется, держаться за те места, на которых сотрудники сейчас работают.

В идеальном варианте поиск должен занимать около месяца. Первые две недели – это размещение резюме и сбор откликов, последующие две-три – прохождение этапов собеседований параллельно в нескольких компаниях.

"Когда первый этап затягивается больше чем на месяц, это очень тревожный сигнал. А если в течение первых двух-трех недель кандидат не получает ни одного приглашения на следующий этап, это уже проблема", – добавил Варакин.





Илья Варакин кадровый эксперт Когда работу не удается найти полгода, нужно менять резюме, снижать стандарты. Но основная проблема не в этом и даже не в искусственном интеллекте, который используют HR, а в экономике. Сейчас идет охлаждение, большое количество компаний оптимизируется, кто-то сокращает персонал. Если на вакансию приходит более тысячи откликов, то 999 человек не получат желаемое.

По его словам, во время кризиса надо иметь не один и не два, а даже три источника дохода одновременно. Первый – основная работа, второй – ручной труд: например, разместить резюме на базе поиска специалистов и принимать заказы на оказание тех или иных услуг. Подойдет то, что не отвлечет от основной карьеры, но даст возможность спокойно оставаться на плаву.

Третий – постоянный поиск чего-то нового: исследование, какие рынки открываются, потребность в каких специалистах появляется. В новых сферах всегда мало народа и зарплаты выше: например, если сотрудник – копирайтер, зарплата будет низкой, а если промпт-инженер, который также пишет тексты по алгоритмам для нейросети, то получит в три раза больше, заключил эксперт.