Москва выставила на торги шесть нежилых помещений у станции метро "Новые Черемушки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги шесть коммерческих помещений в Обручевском районе рядом со станцией метро "Новые Черемушки". Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты площадью от 58,3 до 144,9 квадратного метра расположены по адресу улица Гарибальди, дом 26. Недалеко находится Воронцовский парк.

Помещения свободного назначения подойдут для открытия спортивных студий, кафе, салонов красоты, коворкингов. Все они имеют отдельный вход.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 июня. Сами торги состоятся 24 июня. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее шесть помещений для бизнеса выставили на торги в районе Коньково. Объекты площадью от 57 до 228,1 квадратного метра расположены по адресам Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1, и дом 98, корпуса 2 и 6. Рядом находится станция метро "Беляево".

