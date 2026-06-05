Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 08:17

Город

Москва выставила на торги шесть нежилых помещений у станции метро "Новые Черемушки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги шесть коммерческих помещений в Обручевском районе рядом со станцией метро "Новые Черемушки". Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты площадью от 58,3 до 144,9 квадратного метра расположены по адресу улица Гарибальди, дом 26. Недалеко находится Воронцовский парк.

Помещения свободного назначения подойдут для открытия спортивных студий, кафе, салонов красоты, коворкингов. Все они имеют отдельный вход.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 июня. Сами торги состоятся 24 июня. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее шесть помещений для бизнеса выставили на торги в районе Коньково. Объекты площадью от 57 до 228,1 квадратного метра расположены по адресам Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1, и дом 98, корпуса 2 и 6. Рядом находится станция метро "Беляево".

"Торги Москвы": продажа помещений рядом с метро

Читайте также


город

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика