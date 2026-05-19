19 мая, 11:16

Город выставил на торги право на КРТ участков на юго-западе Москвы и в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти выставили на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) возле МКАД в районе Теплый Стан, а также двух участков рядом с деревней Крекшино в районе Внуково Новомосковского административного округа. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Первый проект предполагает редевелопмент участка, площадь которого составляет 4,74 гектара, рядом с 41-м километром МКАД.

"Участок отведен под строительство современного квартала с жильем и инфраструктурой, где общая площадь недвижимости превысит 151 тысячу квадратных метров", – цитирует его портал мэра и правительства.

Второй проект касается двух участков нежилой застройки площадью около 64 гектаров. Победитель аукциона должен будет возвести там порядка 628 тысяч "квадратов" объектов различного назначения, включая жилые, общественно-деловые и научно-производственные здания.

Территория возле МКАД находится рядом с улицей Генерала Тюленева и отличается удобным транспортным сообщением. Вблизи расположены станции "Тютчевская" и "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии метро, а также "Теплый Стан" Калужско-Рижской. На самой локации при этом отсутствуют постройки, что позволяет инвестору сразу начать работы. Начальная цена лота составляет 3,53 миллиарда рублей.

Участки у деревни Крекшино расположены около станций Санино и Крекшино четвертого Московского центрального диаметра. Начальная стоимость этого лота оценивается в 5,37 миллиарда рублей.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, победитель торгов в Теплом Стане сможет реализовать проект по возведению около 105,3 тысячи квадратных метров жилья и многофункционального комплекса площадью примерно 46 тысяч "квадратов". В составе последнего предусмотрены многоуровневый паркинг на 600 машино-мест и торговые площади.

В свою очередь, в Крекшино, помимо жилой застройки, инвестор построит образовательный комплекс со школой и детским садом на 1 550 мест, еще один детсад на 350 воспитанников, а также спорткомплекс с гостиницей. Помимо этого, на территории появится технопарк.

"Общая площадь нежилых объектов составит около 230 тысяч квадратных метров", – отметил Овчинский.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что заявки на участие в торгах принимаются до 19 июня. Сами аукционы пройдут 29 июня на электронной платформе "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная электронная подпись.

Ранее власти Москвы выставили на открытые аукционы два участка для капитального строительства, расположенных в ТиНАО и на севере города. В частности, принимаются заявки от инвесторов, желающих арендовать участки в районе Щербинка на улице Брусилова и в районе Северном на Дмитровском шоссе.

