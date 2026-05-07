Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 09:26

Город

Предприниматели могут приобрести помещение для открытия частной клиники в СВАО

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предприниматели могут приобрести помещение для открытия частной клиники в СВАО, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что оптимальное помещение для открытия бизнеса в сфере медицины – это баланс ряда характеристик. Важно учитывать, например, расположение, соответствие требованиям и потенциал для привлечения пациентов.

"Город выставляет такие объекты на торги – полный перечень можно увидеть на инвестиционном портале Москвы", – передал его слова портал мэра и правительства столицы.

Пуртов отметил, что предприниматели могут принять участие в открытом аукционе по продаже нежилого помещения в Алтуфьевском районе в многоквартирном здании. Заявочная кампания завершится 8 июня, а сами торги пройдут 17 июня.

Помещение находится по адресу проезд Черского, дом 1. Его площадь – 270 квадратных метров. Это место подойдет для стоматологической клиники, центра реабилитации или эстетической косметологии. Кроме того, помещение расположено на первом этаже и имеет несколько отдельных входов, а участие в аукционе могут принять и физические, и юридические лица.

Вместе с тем на аукционах можно приобрести еще три нежилых помещения площадью от 151 до 248,1 квадратного метра в районе Северном. В них можно открыть продуктовые магазины, тренажерные залы или культурно-досуговые организации.

Объекты расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится 13 мая, сами торги состоятся 21 мая.

Читайте также


город

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика