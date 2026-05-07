Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 09:13

Агроном Абрамов: ранняя клубника безопасна для потребления

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Ранняя клубника, появляющаяся на российских прилавках, безопасна для потребления, поскольку большая часть этой ягоды выращивается в специально подготовленной основе из каменной ваты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал агроном Ярослав Абрамов.

Начало массового созревания клубники в России обычно приходится на конец весны и продолжается в первую часть лета.

Как пояснил эксперт, значительная доля этого травянистого растения поступает из современных теплиц, где оно выращивается не в обычной почве. Причем в крупных комплексах этот процесс строго контролируется, благодаря чему употребление не представляет угрозы.

Вместе с тем Абрамов добавил, что автоматизированные системы полива и датчики позволяют поддерживать оптимальные параметры влажности, питания и химического состава раствора для клубники в режиме реального времени. Сами основы для рассады эффективно защищают ягоды от болезней и вредителей.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках начался сезон молодой капусты. Ее привозят из Липецкой, Тамбовской и Владимирской областей.

Этот овощ содержит в себе больше витаминов С и U. Тонкие листья почти не имеют грубых прожилок, они легко усваиваются и не раздражают желудок.

"Новости дня": первый урожай свежей зелени появился на прилавках столичных ярмарок

