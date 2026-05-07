Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 09:08 (обновлено 07.05.2026 10:31)

Движение транспорта перекрывали на центральных московских улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта перекрывали на центральных улицах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Например, движение было временно ограничено на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади и на Кремлевской набережной по направлению в центр, а также на Пречистенской набережной по направлению в центр и на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара.

Кроме того, проехать нельзя было на Смоленской улице и Новоарбатском мосту. В ведомстве призывали водителей быть внимательными и планировать маршрут заранее.

В настоящее время все ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на ряде улиц и набережных Москвы временно перекроют 9 мая. С 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто, например, на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке.

Движение также будет ограничено в Театральном, Лубочном, Соймоновском, Китайгородском, 1-м и 2-м Раушском проездах.

Москвичам напомнили, какие ограничения будут действовать в центре столицы 9 мая



