Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 08:28

Движение транспорта в центре столицы перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Движение транспорта на ряде улиц и набережных Москвы временно перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая, сообщил столичный Дептранс.

29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятий ограничения введут:

  • на улицах Садовнической, Балчуг, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке;
  • в 1-м и 2-м Раушских, Ветошном и Фалеевском переулках;
  • на Старой и Болотной площадях;
  • на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных;
  • в Китайгородском проезде;
  • на Большом Москворецком мосту.

9 мая с 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто:

  • на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке;
  • на Гончарной, Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Пречистенской набережных;
  • в Театральном, Лубочном, Соймоновском, Китайгородском, 1-м и 2-м Раушском проездах;
  • на Чугунном и Большом Кремлевском мостах;
  • на Новой, Старой и Болотной площадях;
  • в Фалеевском и Ветошном переулках.

Парковка в зонах ограничений также будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной. Мера в том числе затронет улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа.

Вместе с тем изменения на указанный период коснутся и графика социальных учреждений. В частности, центры государственных услуг продолжат работать по обычному расписанию, кроме 1 и 9 мая.

Взрослые и детские поликлиники в праздничные дни будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей. Школы и колледжи будут закрыты 1 и 11 мая.

"Новости дня": городские службы Москвы будут работать в обычном режиме в майские праздники

