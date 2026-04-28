Движение транспорта в центре столицы перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая

Движение транспорта на ряде улиц и набережных Москвы временно перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая, сообщил столичный Дептранс.

29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятий ограничения введут:



на улицах Садовнической, Балчуг, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке;

в 1-м и 2-м Раушских, Ветошном и Фалеевском переулках;

на Старой и Болотной площадях;

на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных;

в Китайгородском проезде;

на Большом Москворецком мосту.

9 мая с 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто:



на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке;

на Гончарной, Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Пречистенской набережных;

в Театральном, Лубочном, Соймоновском, Китайгородском, 1-м и 2-м Раушском проездах;

на Чугунном и Большом Кремлевском мостах;

на Новой, Старой и Болотной площадях;

в Фалеевском и Ветошном переулках.

Парковка в зонах ограничений также будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице.



Ранее сообщалось, что парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной. Мера в том числе затронет улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа.

Вместе с тем изменения на указанный период коснутся и графика социальных учреждений. В частности, центры государственных услуг продолжат работать по обычному расписанию, кроме 1 и 9 мая.

Взрослые и детские поликлиники в праздничные дни будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей. Школы и колледжи будут закрыты 1 и 11 мая.