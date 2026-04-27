Собянин: парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной

Сергей Собянин объявил в своем канале в мессенджере МАХ о корректировках в работе столичных парковок в период майских праздников – 1-го, 2-го, 9-го и 11-го числа они будут бесплатными.

Мера в том числе затронет улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа.

В свою очередь, 3 и 10 мая автовладельцы смогут без оплаты оставить свои транспортные средства везде, кроме вышеуказанных зон. При этом стоянки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме в течение всех этих дней.

Изменения на данный период коснутся и графика социальных учреждений. В частности, центры государственных услуг продолжат работать по обычному расписанию, кроме 1 и 9 мая.

В то же время взрослые и детские поликлиники в праздничные дни будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей. Школы и колледжи будут закрыты 1 и 11 мая, а с графиком работы центров допобразования можно ознакомиться на сайтах соответствующих организаций.