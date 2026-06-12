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12 июня, 18:19

Наука

Путин заявил, что низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка по своим характеристикам не уступает Starlink, а в отдельных аспектах может ее и превосходить. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными–участниками СВО.

"У нас такая система есть, она появилась, она внедряется. Вопрос в масштабировании. Это требует определенного времени, но она создана, она функционирует", – ответил президент на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink.

Путин уточнил, что недавно на орбиту вывели еще 16 аппаратов, но этого пока недостаточно. При этом он подчеркнул, что ключевая технологическая и интеллектуальная задача уже решена, основной фокус теперь находится на наращивании спутниковой группировки.

В прошлом году российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников, сообщал ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Кроме того, было реализовано 17 пусков ракет космического назначения. В их числе – ракета "Ангара-А5", которая впервые вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк.

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