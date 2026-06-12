ВСУ наносят удары по администрации Энергодара в День России

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в День России и день рождения Энергодара наносят удары по зданию администрации города и государственным флагам. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

По ее словам, пострадавших в результате атак нет.

"Этот удар направлен не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника. Однако запугать энергодарцев невозможно – город продолжает жить, а его жители сохраняют единство и верность своему дому", – подчеркнула Яшина.

Ранее три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Энергодар. Глава города Максим Пухов рассказал, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Двое из них попали в больницу.

В результате атаки оказался поврежден многоквартирный дом, в котором полностью выгорела одна квартира. Также ударам подверглись объекты банковской сферы.