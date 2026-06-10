График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 19:21

Происшествия

Три фрагмента полотна спасли из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе

Фото: MAX/"Музей обороны Севастополя"

Из здания музея-панорамы "Оборона Севастополя", атакованного ВСУ, удалось спасти три фрагмента поврежденного огнем полотна. Работа по эвакуации остальных уцелевших частей продолжается, сообщила пресс-служба музея.

Вопрос реставрации и восстановления передан профильным специалистам, которым предстоит оценить состояние живописи и определить, возможно ли проведение восстановительных работ.

В музее уточнили, что все исторические фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали, так как в здании экспонировалась восстановленная версия, написанная группой советских художников в 1954 году.

Тем временем внутри музея идет проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания и окончательного завершения тушения пожара.

"На протяжении почти 16 часов сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий пожара. Основное возгорание внутри здания локализовано", – заявил директор музея Михаил Смородкин.

ВСУ атаковали Музей обороны Севастополя в ночь на 10 июня. Он является объектом культурного наследия и одним из главных символов города-героя. В результате удара загорелась крыша здания.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев напомнил, что во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны панорама уже подвергалась массированной бомбардировке немецкой авиации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Киев пытается бить по истории, но ее невозможно победить или предать забвению.

Читайте также


происшествиярегионы

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика