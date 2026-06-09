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Происшествия

Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидирован

Фото: 123RF.com/svglass

Сотрудники МЧС потушили возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлекали 130 человек и 39 единиц техники.

Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске вспыхнул 8 июня из-за атаки вражеского БПЛА. К месту происшествия сразу же прибыли пожарные подразделения.

Всего в ночь на 8 июня российские средства ПВО сбили над территорией страны 310 украинских дронов. Вражеские БПЛА были ликвидированы над 14 регионами России.

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