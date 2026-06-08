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08 июня, 08:54

Происшествия

Возгорание произошло на перевалочном комплексе в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на перевалочном комплексе в Новороссийске из-за атаки вражеского БПЛА, передает Оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет. В тушении возгорания задействовали 130 человек и 39 единиц техники, включая сотрудников управления МЧС по краю.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в ночь на 8 июня российские средства ПВО сбили над регионами страны, Черным и Азовскими морями 310 украинских дронов.

В частности, воздушные цели удалось ликвидировать над столичным регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымом.

В результате одной из атак БПЛА по Белгородской области пострадали два человека. Из-за атаки села Дунайка Грайворонского округа осколочные ранения получил 14-летний мальчик, еще один БПЛА взорвался в селе Ясные Зори, из-за чего пострадал мужчина.

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