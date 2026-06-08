Помощник машиниста погиб при ударе БПЛА по пассажирскому поезду Москва – Симферополь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Помощник машиниста погиб в результате удара украинского беспилотника по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, ранения получил машинист поезда. Среди пассажиров, предварительно, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему", – добавил Аксенов.

Ранее украинские военные атаковали мост в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Удар был нанесен с помощью БПЛА. В результате произошедшего мост оказался поврежден.

Кроме того, два человека получили ранения после атаки ВСУ на Севастополь. Один из нейтрализованных дронов попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Беспилотник не сдетонировал.