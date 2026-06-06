Два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: МАХ/"Севастополь сегодня"

Два человека получили ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы нейтрализовали 8 БПЛА в Ленинском и Нахимовском районах, а также в зоне бухты Омега и Северной стороны. В результате один человек, который находился во время атаки на улице, получил осколочные ранения легкой степени.

Также пострадал еще один мужчина, который находился в момент атаки в своем частном доме в СНТ. У него тоже диагностированы осколочные ранения легкой степени.

Кроме того, один из нейтрализованных дронов попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Беспилотник не сдетонировал, уточнил Развожаев. Оперативные службы уже эвакуировали жильцов из здания.

На месте происшествия задействованы пиротехники МЧС, которые должны убрать неразорвавшуюся боевую часть беспилотника со взрывчаткой.

Помимо этого, в двух многоквартирных домах в Ленинском районе в Крыму выявлены точечные повреждения: разбиты несколько окон, поврежден балкон и стена в квартире.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Санкт-Петербурге. Глава города Александр Беглов заявил, что их состояние оценивается как легкое. В настоящий момент они уже выписаны из больницы.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над территорией региона было уничтожено 144 беспилотника. Он подчеркнул, что атака является беспрецедентной, однако разрушений не было зафиксировано.

Кроме того, падение фрагментов БПЛА было зафиксировано в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора возникло возгорание, его устраняют силы и средства Минобороны.

