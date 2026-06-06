Падение обломков БПЛА зафиксировано в трех районах Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Падение фрагментов БПЛА выявили в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Кроме того, как рассказал губернатор, силы и средства Минобороны устраняют возгорание, которое возникло возле поселка Большая Ижора. Кроме того, Дрозденко объявил о формировании временного оперштаба для реагирования и контроля ситуации.

"Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", – добавил он.

В настоящее время над Ленобластью сбит 141 дрон. Однако глава региона уточнил, что боевая работа продолжается.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь на 6 июня ликвидировали над российскими регионами и Абхазией, а также над Азовским и Черным морями 376 украинских БПЛА самолетного типа.

