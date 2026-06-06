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06 июня, 09:02

Происшествия

376 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 июня ликвидировали над российскими регионами и Абхазией, а также над Азовским и Черным морями 376 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В частности, дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом, Абхазией и над акваториями Азовского и Черного морей.

В свою очередь, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке БПЛА на город утром 6 июня. В настоящее время в регионе продолжают работать средства ПВО. В связи с этим Беглов призвал местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что число сбитых БПЛА над регионом уже достигло 86 штук. По его словам, работа по отражению атак беспилотников еще продолжается.

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