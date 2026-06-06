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06 июня, 08:45

Происшествия

На Санкт-Петербург совершена масштабная атака БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Санкт-Петербург подвергся утром 6 июня масштабной атаке БПЛА. Об этом сообщил в мессенджере MAX глава города Александр Беглов.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают средства противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим Беглов призвал местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в мессенджере MAX, что количество сбитых дронов над регионом уже достигло 86 единиц. Однако, по его словам, работа по отражению атак беспилотников еще продолжается.

Ранее Владимир Путин призвал эффективнее сбивать украинские БПЛА. Кроме того, он заявил, что Россия обязана укреплять систему ПВО для обеспечения безопасности своей территории.

Глава государства пояснил, что новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно. Мировое сообщество пытается реагировать на это. Например, в РФ уже купируется исходящая от БПЛА с реактивными двигателями угроза.

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