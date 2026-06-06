Три человека в Санкт-Петербурге пострадали при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате атаки БПЛА в Санкт-Петербурге три человека получили ранения, рассказал глава города Александр Беглов.

Он добавил, что их состояние оценивается как легкое. В настоящий момент они уже выписаны из больницы.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над территорией региона было уничтожено 144 беспилотника. Он подчеркнул, что атака является беспрецедентной, однако разрушений не было зафиксировано.

Кроме того, падение фрагментов БПЛА было зафиксировано в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора возникло возгорание, его устраняют силы и средства Минобороны.

