Число сбитых БПЛА в Ленобласти достигло 144

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над территорией Ленинградской области уничтожено 144 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он указал на то, что атака является беспрецедентной, однако также добавил, что разрушений не было зафиксировано.

Однако он также заявил, что пожар возник в Ломоносовском районе. Был создан оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. Жителей из зоны рядом с возгоранием частично эвакуировали.

"<...> эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем", – добавил Дрозденко.

В свою очередь, в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга ТАСС сообщили об отмене мероприятий музыкально-спортивного фестиваля "Паруса Кронштадта" на "Острове Фортов", запланированных на 6 и 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Ранее губернатор сообщал, что в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области зафиксировали падение фрагментов беспилотников. Силы и средства Минобороны устраняют возгорание, появившееся возле поселка Большая Ижора.

