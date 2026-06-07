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07 июня, 14:30

Происшествия

Три человека пострадали после атаки ВСУ на Энергодар

Фото: телеграм-канал "Пухов LIVE"

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар в Запорожской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава города Максим Пухов.

Он добавил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое из них находятся в больнице.

По словам Пухова, в результате атаки оказался поврежден многоквартирный дом, в котором полностью выгорела одна квартира. Также ударам подверглись объекты банковской сферы. Два отделения банка ПСБ повреждены. Сотрудники экстренных и коммунальных служб города работают в усиленном режиме.

Ранее один человек погиб при обстреле ВСУ поселка Суземка в Брянской области. Атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Также были ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал эвакуировать людей. Пострадавших госпитализировали.

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