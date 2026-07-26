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26 июля, 12:29

Транспорт

Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве в воскресенье, 26 июля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Автомобилистам рекомендовали проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости. Также в условиях непогоды необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Следует избегать резких маневров и торможений.

Перед глубокими лужами водителей просят заранее снижать скорость, а по возможности – объезжать их. Кроме того, нужно быть внимательными к пешеходам: снижать скорость перед переходами и убеждаться, что вас заметили. Если сильный дождь застал за рулем, лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды.

По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе ожидаются ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В связи с непогодой горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

При этом на заключительной неделе июля в столице также ожидаются интенсивные дожди и грозы. За пять рабочих дней может выпасть до 80–88 миллиметров осадков, что является месячной нормой.

Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 26 июля

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