12 человек пострадали из-за атаки БПЛА на Белгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате массированной атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

По предварительной информации, одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, медицинская помощь была оказана на месте. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

Кроме того, из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей.

Ранее пожар возник на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за массированной атаки дронов. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров. По информации местных властей, всего по объекту было выпущено 16 БПЛА.