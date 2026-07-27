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27 июля, 22:20

Происшествия

Ураган в Ростовской области повредил кровли 110 многоквартирных домов

Фото: МАХ/"Юрий Слюсарь"

Ураган, который обрушился на Ростовскую область в субботу, 25 июля, повредил кровли 110 многоквартирных домов, включая 7 в Ростове, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава области заявил, что из-за стихии за медицинской помощью обратились более 50 человек, 11 из них, включая ребенка, были госпитализированы. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши и повреждал линии электропередачи. Оценка ущерба продолжается.

Он также рассказал о ходе восстановительных работ. По его словам, водоснабжение уже вернули во всех муниципалитетах, где ранее вводили ограничения из-за отсутствия электричества.

"Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии", – написал губернатор.

Энергоснабжение пока восстановлено у 70% потребителей, оставшихся без света. Ремонтные работы на объектах электроснабжения продолжаются. По данным на вечер понедельника, 27 июля, специалисты уже восстановили 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения.

Ранее в Калининградской области приостанавливали движение судов и работу паромной переправы от Балтийска до Балтийской косы из-за шторма и ураганного ветра – скорость западного и северо-западного ветра достигала 34 метров в секунду.

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