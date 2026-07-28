В ОЭЗ "Технополис "Москва" открылась летняя площадка для отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" открылась летняя досуговая площадка "ТехноДача", предназначенная для сотрудников компаний-резидентов и жителей соседних районов: Текстильщиков, Печатников, Южнопортового и Нижегородского. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На территории площадки создана зона свободного посещения, где гости могут воспользоваться буккроссингом, отдохнуть на пуфах и поиграть в настольные головоломки. Любители активного отдыха могут попробовать свои силы в армрестлинге, шахматах, гигантском домино и больших крестиках-ноликах. Для тех, кто ищет спокойствия, организована релакс-зона, где можно слушать медитации.

Для спортивных энтузиастов предусмотрены турниры по настольному теннису, занятия зумбой, аэрохоккей и тренировки по программе "Здоровая спина". Также пройдет отдельный турнир по крестикам-ноликам. В рамках культурной программы состоятся квизы и ярмарка вакансий "ТехноРабота". Кроме того, гости смогут посетить мастер-классы и различные встречи.

Площадка доступна для посещения с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. При этом по пятницам время работы сокращено до 18:00.

Ликсутов отметил, что промышленные зоны столицы превращаются в полноценные городские пространства. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" уже работают футбольные площадки, ледовые катки и фитнес-центры. Новый проект "ТехноДача" продолжает эту тенденцию.

"Здесь сотрудники могут поиграть в шахматы, посетить занятия по зумбе или отдохнуть. Для москвичей это возможность провести время с пользой и познакомиться с жизнью главного промышленного кластера города", – подчеркнул заммэра.

В 2026 году ОЭЗ "Технополис "Москва" отмечает 20-летие. За два десятилетия она стала не просто стартовой площадкой для инновационных проектов, а центром технологического суверенитета России.

На сегодняшний день на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров расположены более 240 высокотехнологичных предприятий. Они занимаются разработкой и производством продукции в таких ключевых областях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника. Благодаря этим предприятиям создано более 33 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Ранее в "Технополисе "Москва" создали два уникальных изобретения для космоса. Одной из разработок стал первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу и может возвращать материалы с орбиты. Его можно запускать с космических станций и небольших спутников.

Также там был разработан квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц, позволяющий изучать космическую пыль и улучшать защиту спутников. Эти технологии расширяют возможности космических исследований и повышают безопасность миссий.